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Son dakika: Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Son dakika: Beşiktaş’ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika... Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

SON DAKİKA: Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.


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