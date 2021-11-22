Trabzonspor - Gaziantep FK CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Fırtına, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı konuk ettiği 13. hafta mücadelesini ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: Erce, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Jefferson, Maxim, Muhammet
GAZİANTEP FK EKSİK!
Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER!
Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a yer vermesi bekleniyor. Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.
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