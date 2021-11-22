Beşiktaş’tan TFF’ye Giresunspor maçı başvurusu

Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü karşılaşacağı maçın pazara alınması için TFF'ye başvuruda bulundu. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa'da pazartesi ise ligde oynamasıyla 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirtti.

FİKSTÜRÜN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ İFADE EDİLDİ

Ayrıca Ajax örneği de sunularak rakiplerinin Hollanda Ligi'nde pazar günü maça çıkacağı belirtildi. Fikstürün yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik başvuruyu iletti. Ayrıca Giresunspor cephesi ise Beşiktaş'ın isteğini olumlu karşılayarak maçın pazar oynanmasına onay verdi. Gözler TFF ve yayıncı kuruluşun vereceği yanıta çevrildi.