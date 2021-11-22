Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Nsakala açıklaması! Kadro dışı mı kaldı?
Son dakika haberleri... Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta futbolcu Fabrice Nsakala kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir."