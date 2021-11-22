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Beşiktaş Ajax maçını Irfan Peljto yönetecek

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Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Beşiktaş Ajax maçını Irfan Peljto yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Beşiktaş 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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