Son dakika: Anadolu Efes, Alba Berlin'i 90-63 mağlup etti
THY Euroleague normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi Alman Alba Berlin’i 90-63’lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes THY Euroleague'deki 3. galibiyetini almış oldu.
Temsilcimiz Alman temsilcisi Alman Alba Berlin'i 90-63'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes THY Euroleague'deki 3. galibiyetini almış oldu.
Salon: Mercedes Benz Arena
Hakemler: Ilija Belosevic xx, Carmelo Paternico xx, Igor Dragojevic xx
Alba Berlin: Sikma 8 xx, Eriksson 8 xx, Lo 9 xx, Onlinde 2 xx, Da Silva 13 xx, Blatt 3 xx, Lammers 8 xx, Thiemann 3 xx, Zoosman 2 xx, Smith 2 xx, Schneider x, Delow 5 xx
Başantrenör: Israel Gonzalez
Anadolu Efes: Simon 18 xxx, Larkin 8 xx, Bryant 2 xx, Singleton x, Dunston 2 xx, Moerman 9 xx, Micic 19 xxx, Pleiss 16 xxx, Beaubois 9 xx, Anderson x, Petrusev 7 xx, Doğuş Balbay x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-20 (Alba Berlin lehine)
Devre: 51-35 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 70-47 (Anadolu Efes lehine)
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