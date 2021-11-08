Milano derbisinde Milan ile Inter berabere kaldı

NAPOLI BU SEZON İLK KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve zirvede yer alan Napoli, bu hafta konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Napoli, bu sezon ikinci beraberliğini alırken, ilk kez kendi evinde puan kaybı yaşadı.

Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 32'ye yükselten Napoli, Milan'ın da puan kaybı yaşamasıyla liderlik koltuğunu korudu.