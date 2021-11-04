06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yusuf Yazıcı Galatasaray'a mı gidecek? Temsilcisinden flaş transfer açıklaması

Yusuf Yazıcı Galatasaray'a mı gidecek? Temsilcisinden flaş transfer açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
Yusuf Yazıcı Galatasaray’a mı gidecek? Temsilcisinden flaş transfer açıklaması

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, son dönemde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcuyla ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.

Cebeci, Sarı Kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA