Antwerp Fenerbahçe geniş maç özeti! Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?

2 KRİTİK HAFTA

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça daha çıkacak. Bu maçların ilkinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü Olympiakos deplasmanına gidecek olan Kanarya, 9 Aralık 2021 Perşembe günü ise Kadıköy'de Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesi için grubu ilk 2 sırada bitirmesi gerekiyor. Ayrıca grupta 3. olan takım ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

.