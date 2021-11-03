UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | Bayern yine acımadı!
Son dakika spor haberleri... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi.
Günün öne çıkan E Grubu maçlarında, Bayern Münih konuk ettiği Benfica'yı 5-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 26'ncı, 61'inci ve 84'üncü dakikalarda Robert Lewandowski, 32'nci dakikada Serge Gnabry ve 49'uncu dakikada Leroy Sane attı. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı. Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos'tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.
Grubun diğer mücadelesinde ise Barcelona, genç yeteneği Ansu Fati'nin 70. dakikada fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı Bayern Münih son 16 turuna kalmayı garantilerken Barcelona'nın 6, Benfica'nın 4, Dinamo Kiev'in ise 1 puanı bulunuyor.
F Grubu'nda Manchester United, Atalanta deplasmanında beraberliği, uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı. İtalya temsilcisinin golleri, 12. dakikada Josip Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata'dan gelirken İngiltere ekibinde ise 45+1'inci ve 90+1'inci dakikalarda Cristiano Ronaldo ağları sarstı.
Bu sonucun ardından Manchester United, 7 puanla grup liderliğini sürdürürken Atalanta ise 5 puanla 3. sırada yer aldı.
G Grubu'nda ise Lille, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla'yı 2-1 yendi. Sevilla'nın 15. dakikada Lucas Ocampos'ın golüyle öne geçtiği mücadelede Lille'e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.
Lille'de milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Hastalığı devam eden Burak Yılmaz kadroda yer almadı.
H Grubu'nda Juventus, Paulo Dybala (2), Federico Chiesa ve Alvaro Morata'nın golleriyle konuk olduğu Zenit'i 4-2 yendi. Rus ekibinin gollerini Leonardo Bonucci (kendi kalesine) ve Sardar Azmoun attı.
Grupta 4'te 4 yapan İtalya temsilcisi, son 16 turunu garantileyen diğer takım oldu. Zenit ise 3 puanla 3. sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'de oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-1
Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 5-2
Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre): 2-0
Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 2-2
Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa): 1-2
Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya): 4-2
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