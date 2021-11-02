Son dakika: Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Son dakika spor haberleri... Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
Rusya'da düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde 4.30.45'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'yi büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştırdı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i tebrik etti.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Viktoria Zeynep Güneş'i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz ülkemize büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Viktoria Zeynep Güneş'e başarılarının devamını diliyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
- EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
- EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- 2.500 EURO'ya kadar maaş imkanı sağlanacak! Almanya, Kanada ve Finlandiya kadın erkek personel alımı! Başvurular ise...
- EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı?
- TESMER takvimi: SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…
- Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…
- Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?
- atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?