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Son dakika | Basketbolda tam kapasiteli seyirci dönemi

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Son dakika | Basketbolda tam kapasiteli seyirci dönemi

Son dakika haberi...Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tüm sağlık tedbirleri uygulanarak salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınacağını açıkladı.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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