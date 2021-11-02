Son dakika | Basketbolda tam kapasiteli seyirci dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tüm sağlık tedbirleri uygulanarak salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınacağını açıkladı.



TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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