Beşiktaş’ta golcü transferi için düğmeye basıldı

Beşiktaş , TFF 1. Lig'de son dönemde ortaya koyduğu performansla, Ümraniyespor'un ön plana çıkan oyuncusu olan Idrisa Camara'yı gündemine aldı. Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu, şu ana kadar toplamda attığı 4 gol ve verdiği 3 gol pasıyla, takımına hücumda en çok katkı sağlayan oyuncu oldu. Geçen sezon Hasic bu sezon ise Kartal Yılmaz'ı kiralık olarak verdiği Ümraniyespor'la ilişkileri iyi olan siyah beyazlı yönetim, futbolcunun transfer koşullarını öğrendi.

Ümraniyespor, 23 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme yapmak istiyor; ancak Fatih Karagümrük de oyuncuyu transfer etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Tuzlaspor maçına ise Antalyaspor ve Alanyaspor izleme ekipleri, Camara'yı yakından takip etti.

DOĞAN ERCAN: "CAMARA'YI İSTİYORLAR"

Senegalli futbolcunun temsilcisi, Doğan Ercan, "Eyüpspor'a attı, Altınordu'ya attı; ama bu gollerden daha önemlisi ve bizi mutlu eden şey sürekliliği... sürekliliği olan bir oyuncu. Tuzlaspor maçında bir gol, bir asisti var. Takımında çok mutlu, şampiyonluğa inanıyor. Son maça da onu izlemek için Süper Lig kulüpleri geldi. Ümraniyespor sözleşme yenilemek istiyor; ama biz beklemek istiyoruz. Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Tarık başkan da bize çok yardımcı oluyor ve bize güveniyor" dedi