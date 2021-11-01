Trabzonspor’dan büyük başarı! 1 yıldır dış saha yenilgisi yok

Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını topladı.

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