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Federasyon ve kulüplerden 29 Ekim mesajları

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Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Federasyon ve kulüplerden 29 Ekim mesajları

TFF, TBF, TVF ve spor kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yayınladıkları mesajlarla kutladı. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun! İşte o mesajlar...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz! #CumhuriyetBayramı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz için hayatlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimiz için hayatlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. 29 Ekim #CumhuriyetBayramı'mız kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimize her zaman ve hep birlikte sahip çıkarak sonsuza dek savunucusu olacağız.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

YAŞASIN CUMHURİYET!

FENERBAHÇE: "İnançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz!" Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun!

GALATASARAY: #29EkimCumhuriyetBayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz!

TRABZONSPOR: Biz onun fikirlerine ve o fikirlerin en muhteşemi olan Cumhuriyet'e tutkunuz… Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

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