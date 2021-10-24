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Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları!

Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları nelerdir? İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında iki İngiliz devi Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United ile Liverpool'un mücadelesi merakla bekleniyor. Şampiyonluk mücadelesini etkileyecek Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları! Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo ve Muhammed Salah'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Ligde 18 puanla 3. sırada bulunan Liverpool ile 6. sırada bulunan Manchester United karşı karşıya gelecek. Peki; Man. Utd. Liverpool maçı hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'ta başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United (6B 3M), bu stattaki son karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup oldu.

Manchester United'a konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Ocak 2002'den bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.

Evinde oynadığı son dokuz lig maçında da gol yiyen Manchester United, Eylül 1970-Şubat 1971 arasındaki 10 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Premier Lig'de 18 maçtır kaybetmeyen Liverpool (13G 5B), son beş deplasman maçında rakip filelere en az üçer gol gönderdi (toplam 17).

Premier Lig'de attığı son 10 golü deplasmanda kaydeden Roberto Firmino, lig tarihinde bu şekilde en uzun seri yakalayan dördüncü oyuncu konumunda: Ryan Giggs (13), Harry Kane (13) & Ole Gunnar Solskjaer (11).

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