Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları!

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'ta başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United (6B 3M), bu stattaki son karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup oldu.

Manchester United'a konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Ocak 2002'den bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.