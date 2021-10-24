Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? 24 Ekim El Clasico Barcelona Real Madrid hangi kanalda?
Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? El Clasico hangi kanalda? İspanya La Liga'nın dev derbisi Barcelona Real Madrid maçı merakla bekleniyor. Maç öncesi Real Madrid 17 puanla üçüncü, Barça ise 15 puanla yedinci durumda. Ezeli rekabette kazanan takım ligde zirve yarışında büyük avantaj yakalayacak. Peki; Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico hangi kanalda sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İspanya La Liga'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde üçüncü sırada yer alan Real Madrid ile kötü bir başlangıç yapan Barcelona ezeli rekabette karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanacak mücadelede merakla bekleniyor. Peki; Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak dev karşılaşmalarla izleyiciler, futbola doyacak. İlk olarak saat 17.15'te Futbol tarihinin en önemli ezeli rekabeti olan El Clasico start alacak.
Barcelona'nın Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma, Spor Smart'tan naklen ekranlara gelecek. Maç öncesi Real Madrid 17 puanla üçüncü, Barça ise 15 puanla yedinci durumda.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Real Madrid ile oynadığı son dört La Liga maçını kazanamayan Barcelona (1B 3M), Mayıs 2008'den bu yana bu rekabette beş maçlık galibiyet hasreti yaşamıyor.
Barcelona ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Real Madrid, rakibini 1965 senesinde bu yana üst üste dört kez mağlup edemiyor.
Evinde oynadığı son 35 La Liga maçının 34'ünde gol atan Barcelona (2.3 ortalama), bu süreçte sadece Atletico Madrid filelerini havalandıramadı (Mays 2021'de 0-0).
La Liga'da oynadığı son maçı kaybeden Real Madrid, Mayıs 2019'dan bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.
Real Madrid forveti Karim Benzema, El Clasico tarihinde çift haneli skor üreten 13 oyuncudan biri konumunda (36 maçta 10 gol).
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