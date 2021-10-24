Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? 24 Ekim El Clasico Barcelona Real Madrid hangi kanalda?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Real Madrid ile oynadığı son dört La Liga maçını kazanamayan Barcelona (1B 3M), Mayıs 2008'den bu yana bu rekabette beş maçlık galibiyet hasreti yaşamıyor.

Barcelona ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Real Madrid, rakibini 1965 senesinde bu yana üst üste dört kez mağlup edemiyor.

Evinde oynadığı son 35 La Liga maçının 34'ünde gol atan Barcelona (2.3 ortalama), bu süreçte sadece Atletico Madrid filelerini havalandıramadı (Mays 2021'de 0-0).