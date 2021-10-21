Merih Demiral tarihe geçti! İkinci Türk olmayı başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşan Atalanta sahadan 3-2 yenik ayrılırken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada bir gol kaydertti. Demiral, Ömer Toprak'ın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United'a evinde gol atan ikinci Türk oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu oldu.
İtalyan ekibi 15. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Koopmeiners'in kullandığı korner vuruşunda Merih Demiral yapılan ortada yaptığı kafa vuruşu ile takımının 2. golünü kaydetti.
Demiral'ın bu vuruşu onu tarihe geçirdi. Merih Demiral, Ömer Toprak'ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United'a Old Trafford'da gol atan ikinci Türk oldu.
Milli stoper sakatlık yaşayarak ikinci yarıda yerini Lovato'ya bıraktı.