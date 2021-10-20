Felipe Melo Galatasaray’a geri dönüyor! İşte Galatasaray’ın teklifi! Son dakika transfer haberi...

Bizde oynayan oyuncuların bizi dışarıda elçi gibi temsil etmesi önemli… Başkanla da konuştuk, 'Acaba oyuncularımıza bu tür onursal kart gibi bir şey atfedebilir miyiz' diye. Dışarıda söyledikleri çok kıymetli. "Alo Melo gel" de diyebiliriz. Bir uçakla burada olur." olmaz diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

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