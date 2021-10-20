Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın teklifi! Son dakika transfer haberi...
Süper Lig'de 9 haftada topladığı 17 puanla ligin altıncı sırasında yer alan Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Felipe Melo'nun Galatasaray'a geri dönmesi gündemde. İşte Melo'ya yapılan teklifin detayları...
Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Tecrübeli oyunncunun Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.
2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'da 1.5 yıl oynadıktan sonra futbola nokta koymayı planladığı vurgulandı.
Felipe Melo'ya daha önce Sao Paulo'nun teklifi, Boca Juniors'un ise ilgisi olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın iki kulüpten de önde olduğunun altı çizildi.
Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 resmi maça çıkıp 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
FATİH TERİM'DEN MELO SÖZLERİ
Brezilya ekiplerinden Palmeiras'la olan sözleşmesi sona eren Felipe Melo hakkında övgü dolu sözler sarf eden deneyimli teknik adam, "Felipe Melo özel bir oyuncu ve karakterdi. Sahanın içindeki eylemleri, futbolunu bir kenara bırakacak olursak; ailesi, dini inancı ve futboldan başka hiçbir tercihi olmayan bir adamdı. Burada çok mutlu oldu.
Bazen konuşuyoruz, 'Hazırım' diyor. Hep hazır. 38 yaşında. Bazen bazılarının yaşı yok. Melo da onlardan biri esasında. Hiçbir şey belli olmaz. "Hoca hazırım" diyor. O dönemki tartışmaları da doğru yönettiğimiz düşünüyorum. Kadro dışı bırakıp sonra tekrar alarak, tuzaklara gelmeyerek. Müthiş hizmet etti. Çok iyi bir futbolcu ve iyi bir Galatasaraylı.
Bizde oynayan oyuncuların bizi dışarıda elçi gibi temsil etmesi önemli… Başkanla da konuştuk, 'Acaba oyuncularımıza bu tür onursal kart gibi bir şey atfedebilir miyiz' diye. Dışarıda söyledikleri çok kıymetli. "Alo Melo gel" de diyebiliriz. Bir uçakla burada olur." olmaz diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.
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