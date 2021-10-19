19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri NBA hangi kanalda? 2021-2022 sezonu NBA maçları nasıl izlenir?

NBA hangi kanalda? 2021-2022 sezonu NBA maçları nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
ABONE OL
NBA hangi kanalda? 2021-2022 sezonu NBA maçları nasıl izlenir?

NBA hangi kanalda? NBA’de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Yıldızların yeniden parkelere döneceği heyecan dolu sezonda ilk gece 2 maçla açılıyor. Maçları canlı izlemek isteyenler NBA hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; NBA maçları nasıl izlenir? İşte; NBA’de yeni sezonun Türkiye yayıncısı!

NBA hangi kanalda? NBA maçları nasıl izlenir? 2021-2022 sezonu NBA maçları arama motorlarında sorgulanıyor. Basketbolun zirvesi olarak görülen NBA organizasyonunda sezonun ilk gününde 2 maç oynanacak. Sezon öncesi favorilerin belirsiz olduğu heyecan dolu yeni sezonu takip etmek isteyenler NBA hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırıyor.

NBA HANGİ KANALDA?

S Sport

D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal


TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal

S Sport2

D-Smart 79. Kanal
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal
Vodafone TV 12. Kanal

S Sport Plus

App Store
Google Play

TV+, bu sezonda da basketbol severlerle NBA'i buluşturuyor. Dünyanın en büyük ve değerli basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA'in birbirinden heyecanlı maçları, büyük yıldızları, çekişmeli mücadeleleri canlı yayınlarla TV+'ta olacak.

19 Ekim'de başlayacak NBA, bu sene 82 maçlık normal sezonuna da dönüş yapacak. Dünyanın en büyük yıldızlarının sahne aldığı ligde normal sezon heyecanı, play-off çekişmesi ve şampiyonluk mücadelesi her zaman olduğu gibi TV+'ta spor severlerle buluşacak.

Bu sezon NBA'de forma giyecek 5 Türk basketbolcu da TV+'ta basketbol severlerle buluşacak. Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'yı kadrosuna katan Utah Jazz ve Ömer Faruk Yurtseven'ı kadrosunda bulunduran Miami Heat şampiyonluk mücadelesini TV+'ta yapacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA