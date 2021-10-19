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Exxen bedava 14 gün izleme yolları! Exxen bedava nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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Exxen bedava 14 gün izleme yolları! Exxen bedava nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır?

Exxen bedava 14 gün izleme! Exxen bedava nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin resmi yayıncısı Exxen ücretsiz izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Exxen başlattığı kampanyayla müşterilerine 14 gün ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Peki; Exxen bedava nasıl izlenir? İşte Exxen bedava 14 gün izleme yolları!

Exxen bedava nasıl izlenir? Exxen bedava 14 gün izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Exxen ücretsiz izleme yolları merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayınlayan Exxen'de 14 gün ücretsiz izleme kampanyası başladı. Kampanyaya göre Exxen bedava 14 gün izleme yolları nelerdir? Exxen bedava nasıl izlenir?

EXXEN BEDAVA NASIL İZLENİR?

- İlk olarak Exxen ana sayfasına giriş yapın.

- Ad Soyad ve Mail bilgilerini girerek üyelik oluşturun.

- Üye ol ve 14 gün ücretsiz izle seçeneğine tıklayın.

- Daha sonra mail doğrulaması yaparak ödeme ekranına geçin.

- Bu bölümde sanal kart bilgilerini girin.

- Sistem 1 lira çekip size geri iade edecek ve üyeliğiniz aktif olacak.

- 14 gün sonunda sistem otomatik para çekecektir. Ancak sanal kart ile üye olursanız bu parayı sistem çekemeyecektir.

- Artık Ekim ayında Exxen içerikleri ve Spor içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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