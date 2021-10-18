Beşiktaş - Sporting Lizbon maçıyla ilgili Sergen Yalçın'dan iddialı açıklama! Pjanic oynayacak mı?
Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın basın toplantısında, "Sporting'e karşı iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım her şey istediğimiz gibi olur." dedi. Sergen Yalçın açıklamalarında kadro ile ilgili de ipuçları verdi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Salı akşamı Portekiz'in Sporting Lizbon takımını Vodafone Park'ta konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
Genel bir oyun anlayışımız var. Geçen sene de aynıydı. Bu sezon da özellikle iç sahada kendi oyun anlayışımızdan çok fazla ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da hücum oynadık ve bazı riskler aldık. Sporting maçında hepimizin arzusu iyi oyun. İyi oynayan, mücadele eden ve 3 puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi kolay değil.
OYUNCULARIN TEMPOYU YAKALAMASI SÜRE ALIYOR
Uzun sakatlıktan dönen oyuncularla ilgili hemen çok fazla şey beklemeyelim. O tempoyu yakalamaları biraz süre alıyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili saha içinde ufak tefek problemler yaşıyoruz. Bazı oyuncuları bekletiyoruz.
Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Ayrıca bu sene yaşadığımız sorunlar hiç beklediğimiz şeyler değildi. Çok ciddi sorunlar yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu. Sakatlık dönüşleriyle oyuncuların maç ritmini yakalamaları aynı şeyler değil.
KİMİN OYNAYACAĞI FARK ETMİYOR
Kaybedilen maçları ve yenilen golleri kesinlikle kalecilerimize bağlamıyoruz. İki kalecimiz de iyi, üçüncü kalecimiz de geliyor. Kimin oynayacağı bizim için çok fark etmiyor. Son maçta Mert'i kullandık. İki tane iyi kalecimiz var. Kaleci konusunda çok problem yaşamayız. Bizde şöyle bir mantık var, biz yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz. Bu doğru bir mantık değil. Savunma ön taraftan başlar, kaleciler her zaman gol yer.
N'Koudou ve Mehmet Topal, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak.
LİGİN DEVAMINDA TOPARLANACAĞIZ
Ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyoruz. Sporting maçını kazanmak istiyoruz, bütün konsantrasyonumuz kazanmak üzerine kurulu.
Atiba, Başakşehir maçından önce topa vururken ayağını yere vurmuş, bir problemi olduğunu söyledi, kullanmayabilirdik de ama devrede çıktı. Bir sonraki milli araya kadar olmaz diye düşünüyoruz.
KAMP YAPIYORUZ
Bugün kamp yapıyoruz. Normal prosedürde yapıyoruz ama bazı özel durumlar olduğunda oyuncular evde dinlensin diye yapmıyoruz. Herhalde böyle sorunlar sadece bizim ülkede oluyor. İşler biraz kötü gidince 'Kamp yapmıyor musunuz' gibi 50 tane soru ortaya çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da pek şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi.
Sporting'e karşı iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.
PJANIC OYNAYACAK
N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting maçında N'Sakala oynayacak. Miralem Pjanic de Sporting karşısında oynayacak. Kalede Ersin görev yapacak ve Alex Teixeira ilk 11'de olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakatl ne zaman?
- VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-2022 VGM burs miktarı ne kadar, kaç TL?
- Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!
- Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB'den tarih açıklaması!
- Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
- OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?
- 3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...
- Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
- Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...
- Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? Resmi açıklama geldi