Juventus evinde Roma’yı devirdi: Siyah beyazlılar yedinci sıraya yükseldi

Ev sahibi Juventus, maçın 16. dakikasında Moise Kean ile 1-0 öne geçti. Konuk Roma, 44. dakikada Jordan Veretout ile bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup etti.