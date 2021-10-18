18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Juventus evinde Roma'yı devirdi: Siyah beyazlılar yedinci sıraya yükseldi

Juventus evinde Roma'yı devirdi: Siyah beyazlılar yedinci sıraya yükseldi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Juventus evinde Roma’yı devirdi: Siyah beyazlılar yedinci sıraya yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus evinde Roma'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin golü maçın 16.dakikasında Moise Kean'den geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle ligde yedinci sıraya yükseldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, Roma'yı 1-0 yendi. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki ekibi karşılaştı.

Ev sahibi Juventus, maçın 16. dakikasında Moise Kean ile 1-0 öne geçti. Konuk Roma, 44. dakikada Jordan Veretout ile bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Juventus, kötü bir başlangıç yaptığı ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 14'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi. Roma ise ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşarken 15 puanla 4. basamakta kaldı.

LİDER NAPOLİ 8'DE 8 YAPTI

Ligin 8. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yenerek, ligde 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. 24 puanlı mavi-beyazlı takım, 22 puanlı Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA