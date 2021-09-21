Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi: Paulinho için yeni adım atılacak
Transfer döneminde yeniden yapılanmaya giderek kadrosuna genç isimleri monte eden Galatasaray lige istediği gibi başlayamamasının ardından gözler şimdiden ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi. Cimbom'un gündemine gelen ilk isim ise yeniden Paulinho oldu. İşte detaylar...
Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın hedefindeki ilk ismin Paulinho olduğu ortaya çıktı.
Al Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği iddia edildi. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.
Al Ahli, Paulinho'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı?
- 6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...
- 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...
- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?
- Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!
- Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!
- Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?