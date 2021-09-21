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Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi: Paulinho için yeni adım atılacak

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Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi: Paulinho için yeni adım atılacak

Transfer döneminde yeniden yapılanmaya giderek kadrosuna genç isimleri monte eden Galatasaray lige istediği gibi başlayamamasının ardından gözler şimdiden ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi. Cimbom'un gündemine gelen ilk isim ise yeniden Paulinho oldu. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Son dönemdeki bu performans sonrası sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın hedefindeki ilk ismin Paulinho olduğu ortaya çıktı.

Al Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği iddia edildi. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy de ilgileniyor.

Al Ahli, Paulinho'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti.

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