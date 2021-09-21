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Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadığı bildirildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanının, şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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