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CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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CANLI | Karagümrük Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. 2'de 2 yapan Fatih Karabük ile galibiyete hasret kalan Antalyaspor'un karşılaşmasını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 6. haftanın heyecanı başladı. Süper Lig'de son 2 maçını kazanıp bu karşılaşmalarda 8 gol atan Karagümrük, 2 haftadır galibiyete hasret kalan Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia, Borini ve Tunay Torun Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor. Antalyaspor'da ise Doğukan Nelik cezası nedeniyle Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor karşılaşması beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca AHaber.com.tr'den takip edebilirisniz.

Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Caner, J. Durmaz, K. Frei, A. Uğur, A. Musa, Bertolacci, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudriashov, Veysel, Milosevic, Güray, Nuri, Poli, Crivelli, Amilton, Wright

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