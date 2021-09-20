Real Madrid geriden geldi! Valencia 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid geriye düştüğü maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren goller Vinicius Junior'un 86 ve 88.dakikada Benzema'nın ayağından geldi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Duro'nun attığı golle öne geçti. Fakat Real Madrid, Vinicius Junior'un 86 ve Benzema'nın 88. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid 13 puanla liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Valencia ise 3. sırada yer aldı.