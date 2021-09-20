Messi oyundan alınmasına tepki gösterdi: 3 maçta sıfır gol sıfır asist

OYUNDAN ALINDI TEPKİ GÖSTERDİ



PSG formasıyla çıktığı üç maçta 191 dakika sahada kalan Lionel Messi gol ya da asist katkısı yapamazken, Lyon karşısında 76. dakikada oyundan alındıktan sonra Arjantinli yıldızın saha kenarında teknik direktör Mauricio Pochettino'ya şaşkın bir ifadeyle bakması dikkat çekti.



Messi bu kararın ardından yedek kulübesine oturmak yerine tepki göstererek direkt soyunma odasına gitti.

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