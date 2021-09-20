Messi oyundan alınmasına tepki gösterdi: 3 maçta sıfır gol sıfır asist
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain evinde Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti. Üç maçta Messi'nin gol ve asist üretememesinin ardından Lyon karşısında 76. dakikada oyundan alındı. Arjantinli yıldız oyundan alındığı anlarda teknik direktör Mauricio Pochettino'ya şaşkın bir ifadeyle bakması dikkatlerden kaçmadı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Yıldız futbolcu Messi, 32. dakikada ceza sahası içinde gol pozisyonundan yararlanamadı ve 37. dakikada kullandığı frikikte top üst direğe çarparak dışarı çıktı. İlk devre golsüz tamamlandı.Karşılaşmanın 54. dakikasında Paqueta'nın attığı golle Lyon 1-0 öne geçti. PSG'li Neymar 66. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. İcardi'nin 90+3. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle PSG mücadeleyi 2-1 kazandı.
İlk kez kendi taraftarlarının önünde oynayan Messi, 76. dakika süre aldı. Neymar ve Kylian Mbappe ise 90 dakika sahada kaldı.
OYUNDAN ALINDI TEPKİ GÖSTERDİ
PSG formasıyla çıktığı üç maçta 191 dakika sahada kalan Lionel Messi gol ya da asist katkısı yapamazken, Lyon karşısında 76. dakikada oyundan alındıktan sonra Arjantinli yıldızın saha kenarında teknik direktör Mauricio Pochettino'ya şaşkın bir ifadeyle bakması dikkat çekti.
Messi bu kararın ardından yedek kulübesine oturmak yerine tepki göstererek direkt soyunma odasına gitti.
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