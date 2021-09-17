Muslera yürekleri ağza getirdi! Sarı kartla kurtuldu

Mücadelenin henüz 8. dakikasında Aslan'ın savunmasının arkasına atılan topa Manuel Lazzari hareketlendi. Kalesinden çıkan Muslera, kayarak topa müdahale etmek istersen Lazzari'yi ceza sahası çizgisinin yakınında düşürdü. Hakemin cebinden sarı kart çıkması, herkese derin bir nefes aldırdı. Maçın ardından tecrübeli file bekçisi, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Kolay bir maç değildi. Hem defansta hem hücumda çok iyi çalıştık. Bunun keyfini çıkarıp, lige konsantre olacağız. Lazio kalecisinin hatasıyla ilgili olarak; kaleciler ne yazık ki sahada yalnızdır. Ben de hatalar yaptım. Bunlar olacaktır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN