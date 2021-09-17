18 yıl sonra dev derbi! Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda?

İLK MAÇTA GALİP GÖZTEPE

Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.

İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.