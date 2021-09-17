18 yıl sonra dev derbi! Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda?
Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 5. haftasında İzmir derbisi oynanacak. 18 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip hazırlıklarını tamamladı. Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ve Mısırlı forvet Ahmed Rayan, Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemeyecek. Peki, Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 5. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. 5'inci hafta karşılaşması öncesinde Altay'ın 6 puanı, Göztepe'nin ise 5 puanı bulunuyor.
İki ezeli ekip 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports kanalından canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.
ALTAY CEPHESİ
Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.
Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, bugün rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
GÖZTEPE CEPHESİ
Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.
Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, bugün saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
SÜPER LİG'DE 18 SEZON SONRA İZMİR DERBİSİ HEYECANI YAŞANACAK
Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, bugünkü müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.
Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.
2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.
ALTAY İLE GÖZTEPE PROFESYONEL LİGLERDE 57. RANDEVUDA
Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.
Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.
DERBİNİN GOLCÜLERİ
İki takım arasındaki rekabette Altay'da 44, Göztepe'de 31 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan teknik direktör Mustafa Denizli takımlarına adına en fazla gol kaydeden isimler konumunda bulunuyor.
Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.
İLK MAÇTA GALİP GÖZTEPE
Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.
İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.
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