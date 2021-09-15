Son dakika | Beşiktaş'a kötü haber! N'Koudou maç kadrosundan çıkarıldı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçını oynayacak Beşiktaş'a yıldız oyuncusu N'Koudou'dan kötü haber. Ağrıları devam oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaşlı N'Koudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı.
İşte o açıklama;
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.