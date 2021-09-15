Bugün hangi maçlar var? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir ve iki numaralı turnuvasında heyecan başladı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı Avrupa kupalarında bugün hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başlandı. Grup maçlarının takvimi belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İşte 15 Eylül Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maç takvimi: