Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonu perdesi açıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup aşaması, dün oynanan iki maçla başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları ise bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını ve karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
Bugün hangi maçlar var? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir ve iki numaralı turnuvasında heyecan başladı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı Avrupa kupalarında bugün hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başlandı. Grup maçlarının takvimi belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İşte 15 Eylül Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maç takvimi:
UEFA Avrupa Ligi
15 Eylül Çarşamba 17.30: Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Eylül Çarşamba 19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
15 Eylül Çarşamba 19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
15 Eylül Çarşamba 22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
AVRUPA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 yıl boyunca Exxen platformunda yayınlanacak.
Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 TL olacak.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
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