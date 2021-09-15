Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
SPOR ahaber.com.tr
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, G, F ve H grup maçları oynandı. Bu gecenin önce çıkan müsabakası ise Bayern Münih'in Barcelona'yı 3-0 ile deplasmanda mağlup etmesi oldu. İşte gecenin toplu sonuçları...
Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu bu akşam oynan maçlarla başladı.
İşte E G F ve H grup maçlarındaki toplu sonuçlar:
E Grubu
Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0
Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3
F Grubu
Young Boys: 2 - Manchester United: 1
Villarreal: 2 - Atalanta: 2
G Grubu
Sevilla: 1- Salzburg: 1
Lille: 0 - Wolfsburg: 0
H Grubu
Malmö FF: 0 - Juventus: 3
Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0