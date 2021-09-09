Galatasaray’ın son gün sürprizi Ryan Babel’e takıldı! Twitter paylaşımları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Portekiz'den genç Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'nun transferini bitiren Galatasaray, dün bir bomba daha patlatacaktı. Transferin son saatlerine kadar hareketli dakikalar geçiren Galatasaray, Krasnodar'da gözden çıkarılan Vilhena ile ilgilendi.