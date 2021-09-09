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Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımları...

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Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Galatasaray’ın son gün sürprizi Ryan Babel’e takıldı! Twitter paylaşımları...

Galatasaray transfer döneminin son gününde Krasnodar'da gözden çıkarılan Vilhena ile ilgilendi. Transferin gerçekleşmemesinin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Vilhena transferinin Babel'e takıldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Portekiz'den genç Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'nun transferini bitiren Galatasaray, dün bir bomba daha patlatacaktı. Transferin son saatlerine kadar hareketli dakikalar geçiren Galatasaray, Krasnodar'da gözden çıkarılan Vilhena ile ilgilendi.

GALATASARAY'IN SON GÜN BOMBASI BABEL'E TAKILDI

Gustavo Assunçao'nun ardından 8 numara takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Vilhena'yı kiralamak için Krasnodar'la el sıkıştı. Yabancı sınırı nedeniyle transfer yattı.

Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı.

Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklfini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi.

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