Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Aytaç Kara, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan...

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.