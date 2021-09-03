Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Miralem Pjanic...

SON GÜN BARCELONA'DAN MİRALEM PJANİC KİRALANDI

Siyah-beyazlılar transfer döneminin en hareketli ve stresli anlarını ise UEFA'ya listenin verileceği son gün yaşadı. Gedson Fernandes, Elneny gibi isimler güncelliğini korurken bir anda gündeme gelen, Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in transferi, adeta zamana karşı yarışla sonuçlandı. Barcelona ile hızlı bir şekilde kurulan ve sonuca bağlanan evrak alışverişinin ardından akşam 21.30'da Bosna'dan özel uçakla yola çıkan Pjanic, 22.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına indi. Buradan doğrudan Altunizade'deki hastaneye giden Bosnalı oyuncu, sağlık kontrolünden sonra da TFF tescil bürosuna geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da TFF tescil bürosuna gelerek gelişmeleri bizzat takip etti. Tüm evrak işlemlerinin bitmesinden sonra Pjanic ile ıslak imzalı sözleşme imzalandı ve oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.