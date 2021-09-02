Galatasaray Marcao'ya verilen cezayı açıkladı
SPOR ahaber.com.tr
Galatasaray Spor Kulübü, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktüroğlu'na maç içerisinde saldırıp kırmızı kart göre Marcao'ya verilen cezayı açıkladı. Brezilyalı stopere disiplin talimatı gereğince 150 bin Euro para cezası verildi. Öte yandan TFF Marcao'ya 8 maç ceza verildiğini açıklamıştı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Galatasaray Marcao'ya, Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle 150 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir.
Disiplin Cezası— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2021
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