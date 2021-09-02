02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı İspanya’da

A Milli Futbol Takımı İspanya’da

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı İspanya’da

A Milli Futbol Takımı kafilesi, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Cebelitarık karşılaşması için İspanya’ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine inen A Milli Futbol Takmı buradan karayolu ile Cadiz'de kalacağı oteline geçti.

Ay-yıldızlıları havalimanında T.C. Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve beraberindeki heyet karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın yerel saatle 19.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA