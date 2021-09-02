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Son dakika: Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz yoğun bakımda

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz yoğun bakımda

Son dakika haberleri... Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı. Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

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