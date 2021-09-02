Son dakika: Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz yoğun bakımda
SPOR DHA
Son dakika haberleri... Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı. Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu belirtildi.
Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.
Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mustafa Cengiz son durum! Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? Mustafa Cengiz kimdir?
- Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
- Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!
- Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…
- Instagram çöktü mü son dakika! 2 Eylül 2021 Instagram neden açılmıyor, Instagram story hatası nedir?
- Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Yaşar Holding YKB Selim Yaşar ölüm sebebi nedir?
- 1.250 TL öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatar, kimler alabilir?
- 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!
- Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...