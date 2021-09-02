Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferi Mergim Berisha İstanbul’a geldi

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.