Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubundaki 5 rakibini de üst üste mağlup eden Kadın Voleybol Takımımız, 8'li finallerde de Çekya karşısında 3-1'lik bir skorla günün kazananı oldu. Filenin Sultanları'nın yeni karşılaşması merakla bekleniyor. İşte, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 yaptı. Çeyrek final karşılaşmalarında Türkiye- Polonya mücadelesi olacak. Maç 31 Ağustos Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak.