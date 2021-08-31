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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8'li finallerde Çekya ile karşılaşmıştı. Sultanlar, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Çekya'yı da 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. İşte, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubundaki 5 rakibini de üst üste mağlup eden Kadın Voleybol Takımımız, 8'li finallerde de Çekya karşısında 3-1'lik bir skorla günün kazananı oldu. Filenin Sultanları'nın yeni karşılaşması merakla bekleniyor. İşte, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 yaptı. Çeyrek final karşılaşmalarında Türkiye- Polonya mücadelesi olacak. Maç 31 Ağustos Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak.

Karşılaşma Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleşecek ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

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