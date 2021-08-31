Son dakika | Beşiktaş’ta beklenen ayrılık! Jeremain Lens’le yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Lens dönemi sona erdi. 4 sezon siyah beyazlı takımın formasını giyen yıldız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Jeremain Lens'in yeni takımı ise Fatih Karagümrük olacak.

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 102 maçta, 12 gol ve 20 asist kaydetti.

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