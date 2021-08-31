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Son dakika | Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Jeremain Lens'le yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika | Beşiktaş’ta beklenen ayrılık! Jeremain Lens’le yollar ayrıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı yönetim Hollandalı oyuncu Jeremain Lens ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta Lens dönemi sona erdi. 4 sezon siyah beyazlı takımın formasını giyen yıldız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Jeremain Lens'in yeni takımı ise Fatih Karagümrük olacak.

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 102 maçta, 12 gol ve 20 asist kaydetti.

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