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Tokyo'da Türk rüzgarı! Tarihi başarılar geldi

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Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Tokyo’da Türk rüzgarı! Tarihi başarılar geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı. Peki hangi sporcu hangi madalyayı aldı? İşte tarihe geçen başarı...

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 7 altın, 9 gümüş ve 19 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

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