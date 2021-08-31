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Son dakika | Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi

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Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika | Adana Demirspor’da Vincenzo Montella dönemi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yeni teknik belli oldu. Buna göre Adana Demirspor yoluna kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da görev yapan Vincenzo Montella ile devam edecek.

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