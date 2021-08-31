Son dakika | Beşiktaş’tan savunmaya önemli takviye! Montero geliyor

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminin en flaş takımlarından Beşiktaş, savunmaya önemli bir takviye yaptı. Siyah beyazlı yönetim, geçen yıl da kadrosunda bulundurduğu İspanyol stoper Montero'yu yeniden takıma kazandırdı. Genç savunmacı bu akşam 23.30'da İstanbul'a gelecek.

UTKU FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.