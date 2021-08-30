Son dakika | Beşiktaş Umut Meraş’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Fransa'nın La Havre takımından milli futbolcu Umut Meraş'ı transfer etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Le Havre'ye 1,5 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz."