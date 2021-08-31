Galatasaray'da transfer gelişmesi | İşte Mostafa Muhamed'in yeni adresi
Son dakika transfer haberi... 2021-2022 sezonunda fazla şans bulamayan Mostafa Muhamed'in transferi için Galatasaray Bordeaux ile anlaştı. Mısırlı forvet sağlık kontrolü için Fransa’ya doğru yola çıktı
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransa yolunda.
Geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaşamaya varıldı.
Cimbom, 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Mısırlı oyuncunun bonservisini alarak transferi sonlandıracak.
Bordeaux'nun Galatasaray'a 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.