Galatasaray’da transfer gelişmesi | İşte Mostafa Muhamed’in yeni adresi

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransa yolunda.

Geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaşamaya varıldı.

Cimbom, 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Mısırlı oyuncunun bonservisini alarak transferi sonlandıracak.

Bordeaux'nun Galatasaray'a 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.