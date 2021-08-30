Ali Akman Hollanda ligini sallıyor! Bir gol daha

Ali Akman'dan muhteşem bir gol daha... Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında N.E.C. Nijmegen, deplasmanda Heracles takımına konuk oldu. Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Ali Akman, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında da golünü attı.

Nijmegen, Ali Akman'ın golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ali Akman, ligin ikinci haftasında oynanan Zwolle maçının 4. dakikasında da şık bir gole imza atmıştı.