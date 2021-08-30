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Ali Akman Hollanda ligini sallıyor! Bir gol daha

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2021
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Ali Akman Hollanda ligini sallıyor! Bir gol daha

Türk sporunun gelecekteki en önemli yıldızları arasında gösterilen Ali Akman Hollanda ligini sallamaya devam ediyor. Genç oyuncu N.E.C. Nijmegen formasıyla ikinci golünü atmayı başardı.

Ali Akman'dan muhteşem bir gol daha... Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında N.E.C. Nijmegen, deplasmanda Heracles takımına konuk oldu. Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Ali Akman, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında da golünü attı.

Nijmegen, Ali Akman'ın golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ali Akman, ligin ikinci haftasında oynanan Zwolle maçının 4. dakikasında da şık bir gole imza atmıştı.

Ali Akman Hollanda ligine golle başladı ALİ AKMAN HOLLANDA LİGİNE GOLLE BAŞLADI

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