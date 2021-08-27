Juventus'ta Cristiano Ronaldo dönemi sona erdi
Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun bu sabahki antrenmana katılmadığı bildirildi. Portekizli yıldızın yeni durağının Premier Lig ekibi Manchester City olacağı iddia edildi.
İtalyan Spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.
Juventus Teknik Direktörü Allegri, "Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyiedi. Her şey geçer, bu bir yaşam yasasıdır. Ronaldo katkısını yaptı ve şimdi gidiyor. Hayat devam ediyor." dedi.
İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.
Corriere dello Sport'un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.
Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon avroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.
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