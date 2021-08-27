Juventus’ta Cristiano Ronaldo dönemi sona erdi

Corriere dello Sport'un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon avroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.