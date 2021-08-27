Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe'nin rakipleri kimler?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Grup aşamasında mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'nda yer aldı. Uzun aradan sonra Avrupa'da boy gösterecek Fenerbahçe'nin maç takvimi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. 32 takımın 8 grupta mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi grup maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maç takvimini merak eden futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları 16 Eylül'de başlayacak, 9 Aralık'ta sona erecek. D Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin maç takvimi henüz açıklanmadı. UEFA tarafından maç takvimleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu rakipleri;
* Olympiakos
* Eintracht Frankfurt
* Royal Antwerp
Kura çekimi sonucu gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praha, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm
C Grubu: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
D Grubu: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marseille, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis, Ferençvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
UEFA AVRUPA LİGİ TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
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