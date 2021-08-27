Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. 32 takımın 8 grupta mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi grup maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maç takvimini merak eden futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 16 Eylül'de başlayacak, 9 Aralık'ta sona erecek. D Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin maç takvimi henüz açıklanmadı. UEFA tarafından maç takvimleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu rakipleri;

* Olympiakos

* Eintracht Frankfurt

* Royal Antwerp